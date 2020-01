Le chef de l'OMS et le président chinois discutent des prochaines étapes de la lutte contre l'épidémie de coronavirus

29 Janvier 2020

Pékin, Chine, 29 janvier (Infosplusgabon) - Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rencontré, mardi, le président chinois Xi Jinping à Pékin, leurs discussions portant essentiellement sur les dernières informations relatives au nouveau coronavirus 2019 (2019- nCoV) et leur engagement à le maîtriser.

Selon un communiqué de l'OMS, le Dr Tedros était accompagné du directeur régional de l'OMS, le Dr Takeshi Kasai, du directeur exécutif du Programme de gestion des urgences sanitaires de l’OMS, le Dr Mike Ryan. Il a également rencontré le conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères ,Wang Yi, et le ministre de la Santé, Ma Xiaowei.

Le communiqué indique que la Commission nationale de la santé a présenté les solides capacités et ressources de santé publique dont dispose la Chine pour répondre et gérer les flambées de maladies respiratoires.

Les discussions ont porté sur la poursuite de la collaboration sur les mesures de confinement à Wuhan, les mesures de santé publique dans d'autres villes et provinces, la réalisation de nouvelles études sur la gravité et la transmissibilité du virus, la poursuite du partage des données et le partage du matériel biologique de la Chine avec l'OMS.

Ces mesures feront progresser la compréhension scientifique du virus et contribueront au développement de contre-mesures médicales telles que les vaccins et les traitements, selon le communiqué.

Les deux parties ont convenu que l'OMS enverra des experts internationaux en Chine dès que possible pour travailler avec leurs homologues chinois sur une meilleure compréhension de l'épidémie afin d'orienter les efforts de riposte mondiaux.

"Le fait d’arrêter la propagation de ce virus en Chine et dans le monde est la plus grande priorité de l'OMS", a déclaré le Dr Tedros.

«Nous apprécions le sérieux avec lequel la Chine prend cette flambée, en particulier l'engagement des dirigeants et la transparence dont ils font preuve, notamment le partage de données et la séquence génétique du virus. L'OMS travaille en étroite collaboration avec le gouvernement sur les moyens de comprendre le virus et de limiter sa transmission. L'OMS continuera de travailler côte à côte avec la Chine et tous les autres pays pour protéger la santé des populations et assurer leur sécurité».

Le communiqué indique que la mission de l'OMS intervient au moment où le nombre de cas confirmés a dépassé le chiffre de 4.500 dans le monde à la date du 28 janvier, la majeure partie des cas se trouvant en Chine.

Selon le communiqué, la délégation de l'OMS a hautement apprécié les actions que la Chine a mises en œuvre en réponse à l'épidémie, sa rapidité à identifier le virus et le fait qu’elle soit ouverte au partage d'informations avec l'OMS et d'autres pays.

L'OMS a noté qu'il reste beaucoup de choses à comprendre sur le 2019-nCoV. La source de l'épidémie et l'étendue de sa propagation en Chine ne sont toujours pas connues.

Bien que la compréhension actuelle de la maladie reste limitée, la plupart des cas signalés à ce jour ont été plus légers, avec environ 20% des personnes infectées souffrant d'une maladie grave.

Le communiqué indique que l'OMS et la Chine ont noté que le nombre de cas signalés, notamment ceux présents en dehors de la Chine, est profondément préoccupant. Il est urgent de mieux comprendre la transmissibilité et la gravité du virus pour orienter d'autres pays vers des mesures de riposte appropriées.

"L'OMS suit en permanence l'évolution de la situation et le directeur général peut convoquer à nouveau le Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (2005) dans les plus brefs délais. Les membres du Comité sont en attente et sont régulièrement informés de l'évolution de la situation", a-t-il conclu.

FIN/INFOSPLUSGABON/AZE/2020

© Copyright Infosplusgabon