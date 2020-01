L'Armée malienne va recruter dix mille soldats cette année, selon le Premier ministre Boubou Cissé

29 Janvier 2020

Bamako, Mali, 29 janvier (Infosplusgabon) - L'Armée malienne va recruter dix mille soldats cette année, a annoncé mardi le Premier ministre, Boubou Cissé, à Ansongo, dans la région de Gao (nord) où il est en visite depuis lundi.

Le recrutement de dix mille hommes doit permettre de renforcer la présence des Forces armées maliennes sur l’ensemble du territoire, dans le cadre du nouveau concept opérationnel adopté, dimanche dernier à Bamako, par le Conseil supérieur de la défense, suite à l'attaque d'un camp de la gendarmerie à Sokolo au centre du Mali.

On rappelle que cette attaque a provoqué la mort d'au moins 20 gendarmes et la destruction et l'enlèvement d'importants matériels militaires.

Boubou Cissé a, également, annoncé le retour de l’armée malienne à Labbezanga, à la frontière avec le Niger, dans les semaines à venir, avec un effectif plus important et des moyens adéquats pour assurer la quiétude et la sécurité des populations.

