Le président nigérian "surpris" par la vague d'attaques de bandits armés

29 Janvier 2020

Abuja, Nigéria, 29 janvier(Infosplusgabon) - Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a déclaré mardi à Abuja que son administration était surprise par les activités des bandits armés dans certaines parties du pays, tout en regrettant que l'insécurité prive les populations de leurs moyens de subsistance.

S'exprimant lors de son audience avec des notables de l’Etat du Niger (centre-nord), il a déclaré que, bien qu’il connaisse bien Boko Haram, il a été surpris par le banditisme armé.

Le président a cependant promis que "des temps plus durs" attendent les bandits armés dont les activités perturbatrices, a-t-il noté, ont fait souffrir les Nigérians, éloigné beaucoup d’entre eux de leurs moyens de subsistance et accru l'insécurité dans certaines parties du pays.

Des centaines de personnes ont été tuées dans certaines parties du pays en raison des activités des bandits qui tuent et kidnappent des civils, attaquent des éléments de l’armée et d’autres agents de sécurité et détruisent des communautés.

Ils se sont déchaînés dans l'Etat du Niger en saccageant des villes et des villages, incendiant des maisons, tuant plusieurs civils à chaque attaque.

Le président, qui a noté que les activités des bandits ont forcé de nombreuses personnes à abandonner leurs fermes et leurs maisons, a ajouté, "nous serons désormais plus durs avec eux".

Un communiqué publié par le porte-parole de la présidence, Femi Adesina, indique que le président a affirmé que les attaques lancées par les bandits armés ont également affecté la production agricole dans certaines parties du pays, malgré les conditions météorologiques favorables à l'agriculture, car de nombreux agriculteurs ont été attaqués, et d'autres ont dû rester à l'écart pour des raisons de sécurité.

Le président a annoncé que le niveau de pauvreté dans le pays sera considérablement contrôlé en diversifiant l’économie grâce à l'agriculture, au lieu d’être dépendant du pétrole, tout en incitant davantage de Nigérians à se lancer dans l'agriculture.

Le président Buhari a déclaré que la découverte de réserves de pétrole et de gaz dans le bassin du Tchad, dans les bas-fonds de Benue et Bida, et dans certaines parties de Bauchi et Gombe renforcera davantage les efforts actuels pour relancer l'économie nigériane.

Il a demandé aux dirigeants du Delta du Niger de donner des conseils à ceux qui font sauter les pipelines, car ces sabotages entraînent des déversements qui affectent l'agriculture et les terres agricoles, notant que la perte a toujours été collective, faisant parfois des agriculteurs qui travaillent dur des victimes.

Les notables ont déclaré qu'ils devaient montrer leur satisfaction au président en raison de ses nombreuses interventions dans le domaine des infrastructures, de la sécurité et pour la nomination de ressortissants de cet Etat à des postes clés du gouvernement.

S'exprimant au nom du groupe, l'ancien gouverneur de l'Etat du Niger, Aliyu Babangida, a déclaré que les activités des bandits ont fait de nombreux sans-abri, tandis que d'autres habitants ne peuvent plus se rendre dans leurs fermes.

