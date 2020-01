Pour cause de Coronavirus, tous les voyageurs en provenance de Wuhan en Chine seront placés en quarantaine à Maurice

25 Janvier 2020

Port-Louis, Île Maurice, 25 janvier (Infosplusgabon) - Tous les passagers, quelle que soit leur nationalité, en provenance de la ville de Wuhan, dans la province chinoise de Hubei, ou qui ont visité cette ville durant ces 14 derniers jours, seront immédiatement placés en quarantaine pour observation, a annoncé le ministère mauricien de la Santé et du bien-être dans un communiqué publié vendredi, suite à l'apparition d'un nouveau cas de coronavirus en Chine.

Selon le communiqué, les passagers, quelle que soit leur nationalité, en provenance des autres provinces chinoises et ne montrant pas des signes ou symptômes évoquant l'infection à l'aéroport, comme une fièvre ou une toux, seront autorisés à quitter l'aéroport, mais seront placés en surveillance pour une période de 14 jours.

Les passagers, quelle que soit leur nationalité, en provenance de Chine et montrant des signes ou symptômes de l'infection à leur arrivée à l'aéroport, seront immédiatement placés dans une unité d'isolement de l'Hôpital New Souillac, dans le Sud de Maurice, pour des investigations supplémentaires et une prise en charge appropriée.

Il a été également demandé aux Tour-operateurs de l'île de ne pas accepter de passagers en provenance de Wuhan, d'autant plus que les autorités chinoises interdisent aux citoyens chinois d'entrer ou de sortir de cette ville.

Le ministère assure surveiller étroitement la situation et qu'elle prendra des mesures supplémentaires le cas échéant, à la lumière de l'évolution de la maladie en Chine.

D'après les médias locaux, huit voyageurs en provenance de Wuhan, tous de nationalité chinoise, ne montrant aucun signe ni symptômes de la maladie, sont actuellement placés en quarantaine à Maurice.

