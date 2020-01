Togo : Agbeyome Messan Kodjo pourrait jouer le trouble-fête lors de l’élection présidentielle de février

25 Janvier 2020

Politique-Togo-Election présidentielle de février 2020

LIBREVILLE, 25 janvier (Infosplusgabon) - Ancien président de l’Assemblée nationale et ancien Premier ministre, Agbéyomé Messan Kodjo se positionne comme le challenger officiel du chef de l’Etat sortant pour l'élection présidentielle du 22 février 2020.

Pétri d’une forte expérience de l’administration centrale et excellent gestionnaire, le natif de Tokpli (Préfecture de Yoto) dans le Sud Est du Togo, pourrait mettre tout le monde d’accord s'il réussit à unir toute l'opposition togolaise derrière lui.

Il a également à son actif, une maîtrise de la réduction des dépenses publiques.

Les électeurs togolais sont invités à choisir leur prochain président de la République le 22 février. Partout à travers le monde, comme au Gabon, les ressortissants togolais inscrits sur les listes électorales, feront leur choix.

Selon les observateurs de la vie politique togolaise, seule une union entre Jean-Pierre Fabre et Agbeyome Kodjo pourrait inquiéter le président sortant et permettre à l’opposition de remporter le second tour.

Faure Essozimna Gnassingbé brigue son 4e mandat sous la bannière du parti « L’Union pour la République ». Il sera face à Mouhamed Tchassona-Traore, Jean-Pierre Fabre, Agbeyome Kodjo, Aimé Gogue, Georges Kouessan et Komi Wolou.

A Libreville, de nombreux Togolais à la recherche d’un changement souhaitent la victoire de Agbeyome Messan Kodjo.

« Pour remporter l’élection présidentielle, Agbeyome Messan Kodjo se doit d’unir l’opposition toute entière avant le 1er tour car si les candidats de l’opposition vont à l’élection en ordre dispersée, le président sortant Faure Essozimna Gnassingbé pourrait remporter la présidentielle au premier tour », a commenté Edgar Kokou, main tenancier en électricité bâtiment à Libreville.

Une bonne majorité des enquêtés choisissent Agbéyomé Messan Kodjo bien connu de la classe politique togolaise et en particulier du grand public.

Mais le président sortant Essozimna Gnassingbé a pu juger lors de son arrivée jeudi à Libreville de la ferveur avec laquelle ses compatriotes l’ont accueilli à l’aéroport international de Libreville.

Le Chef de l'Etat togolais s'est même offert un bain de foule et a marché jusqu'en dehors de l'aéroport où l'attendait une foule de Togolais venue l’acclamer.

Pour son quatrième mandat, le fils de l’ancien président Gnassingbé Eyadema compte bien défendre les couleurs de son parti.

