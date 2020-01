Gabon : Fin du séjour du président Togolais

24 Janvier 2020

Politique-Gabon/Togo-Coopération

LIBREVILLE, 24 janvier (Infosplusgabon) – Le président togolais Faure Essozimna Gnassingbe, qui effectuait jeudi une visite de travail et d’amitié, la quatrième du genre en l’espace d’un an, a regagné Lomé non sans afficher une convergence de vues sur les sujets au menu des entretiens qu’il a eus avec son homologue Ali Bongo Ondimba au palais présidentiel.

Il a été question principalement, selon la Présidence gabonaise, du renforcement de la coopération bilatérale, de la lutte contre la piraterie maritime, du combat à mener contre les faux médicaments dont Lomé, la capitale du Togo, en avait abrité un sommet du 13 au 14 janvier.

Après le huis-clos entre les deux chefs d’Etat, les entretiens se sont élargis avec les ministres des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilie-By-Nze ; la ministre de l’Emploi, de la Fonction publique, chargée du Dialogue social, Madeleine Berre.

Les questions d’intégration régionale, la culture de la paix et le vivre ensemble dans les deux Etats respectifs, ont également été abordés par les deux chefs d’Etats.

Le Togo situé en Afrique de l’Ouest dispose d’une superficie de 56 785 km2 avec une population de 8,17 millions d’habitants.

Une élection présidentielle est organisée le 22 février. Le président sortant Faure Essozimna Gnassingbe brigue un quatrième mandat, souligne-t-on.

