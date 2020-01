Dix-neuf marins indiens enlevés en décembre au large des côtes du Nigeria, libérés

20 Janvier 2020

Abuja, Nigeria, 20 janvier (Infosplusgabon) – L'ambassade de l'Inde au Nigeria a annoncé dimanche que 19 marins indiens enlevés par des pirates près des côtes nigérianes ont été libérés.

Toutefois, l'ambassade indique que l'un des marins est décédé durant sa captivité du fait des conditions déplorables dans lesquelles ils étaient détenus.

Le gouvernement indien avait révélé, le 14 décembre 2019, que 20 de ses ressortissants se trouvant à bord du navire pétrolier MV Duke, ont été kidnappés par des pirates dans le Golfe de Guinée, le long des côtes du Nigeria.

Les actes de piraterie sont si fréquents dans le Golfe de Guinée que le Bureau maritime international (BMI) a qualifié cette route de "zone maritime la plus dangereuse au monde", et d'épicentre de la piraterie mondiale".

Le 10 juillet dernier, des marins turcs à bord d'un cargo avaient été enlevés contre le paiement d'une rançon au large des côtes du Nigeria quand leur navire a été attaqué et que des pirates sont montés à bord. Le navire était parti du Cameroun et se rendait en Côte d'Ivoire et se trouvait dans le Golfe de Guinée.

Les pirates ont également libéré trois membres d'équipage pris en otage sur un pétrolier grec en novembre au large des côtes togolaises.

