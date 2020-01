Les disparités "honteuses" dans les dépenses publiques consacrées à l'éducation doivent être corrigées, selon l'UNICEF

20 Janvier 2020

New York, Etats-Unis, 20 janvier (Infosplusgabon) - Un nouveau rapport du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) note que près d'une adolescente sur trois dans les ménages les plus pauvres du monde n'a jamais été à l'école, et que les dépenses publiques consacrées à l'éducation sont orientées en majorité vers les enfants des ménages les plus riches.

Le document intitulé, "Adressing the learning crisis : an urgent need to better finance education for the poorest children" est publié ce lundi à l'occasion de la réunion des ministres de l'éducation au Forum économique mondial (WEF) de Davos, en Suisse.

L'UNICEF exhorte les décideurs à s'attaquer aux "honteuses" disparités constatés dans les dépenses publiques dédiées à l'éducation, selon un communiqué de l'ONU.

L'exclusion des enfants les plus pauvres de l'éducation perpétue la pauvreté, selon le document, et est un facteur clé de la crise mondiale de l'apprentissage. La discrimination fondée sur le sexe, le handicap, l'origine ethnique ou la langue d'enseignement, la médiocrité des infrastructures empêchent les enfants les plus pauvres d'accéder à une éducation de qualité.

Le financement limité et inégalement réparti se traduit par des classes à effectifs importants, des enseignants mal formés, un manque de matériel éducatif et une infrastructure scolaire médiocre. Cela a un impact négatif sur la fréquentation, la scolarisation et l'apprentissage.

Le document note que le manque de ressources disponibles pour les enfants les plus pauvres exacerbe une crise d'apprentissage paralysante, car les écoles ne parviennent pas à offrir une éducation de qualité à leurs élèves.

Selon la Banque mondiale, plus de la moitié des enfants vivant dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire ne peuvent pas lire ou comprendre une histoire simple à la fin de l'école primaire.

L'UNICEF souligne que 10 pays d'Afrique sont responsables des plus grandes disparités dans les dépenses consacrées à l'éducation, avec quatre fois plus de fonds alloués aux enfants les plus riches qu'aux plus pauvres.

Seuls cinq pays inclus dans l'analyse (qui concerne 42 pays) répartissent équitablement le financement de l'éducation entre les plus riches et les plus pauvres. Il s'agit : des Barbades, du Danemark, de l'Irlande, de la Norvège et de la Suède.

Le document demande à tous les pays de suivre ces exemples, en donnant la priorité au financement public des niveaux d'éducation inférieurs et en fournissant au moins une année d'enseignement pré-primaire universelle pour chaque enfant.

FIN/INFOSPLUSGABON/SRG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon