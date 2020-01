Teungueth FC consolide son fauteuil de leader du championnat de football de Ligue 1 du Sénégal

20 Janvier 2020

Dakar, Sénégal, 20 janvier (Infosplusgabon) - Teungueth FC a consolidé son fauteuil de leader du championnat du Sénégal de football de Ligue 1, à l'issue de la 6ème journée disputée ce week-end, en dominant Diambars par 2 buts à 1, en déplacement.

L'AS Douanes occupe seule la deuxième place, après son succès face à l'AS Pikine (2-0) également acquis loin de ses bases.

Par contre, rien ne va plus pour le champion en titre, Génération Foot, qui s'est à nouveau incliné sur ses installations devant CNEPS (0-1).

Voici les résultats enregistrés:

Génération Foot - CNPES 0-1

Diambars - Teungueth FC 1-2

Jaraaf - Stade de Mbour 1-3

Niarry Tally - Casa Sports 0-1

Mbour PC - US Gorée 3-0

Ndiambour - Dakar Sacré-Coeur 1-1

AS Pikine - AS Douanes 0-2

Classement: 1er Teungueth FC 16 pts (+8), 2e AS Douanes 13 pts (+6), 3e Dakar Sacré-Coeur 11 pts (+4), 4e Mbour PC 9 pts (+4), 5e AS Pikine 9 pts (0), 6e Casa Sports 9 pts (-1), 7e Diambars 7 pts (2), 8e Ndiambour 7 pts (-1), 9e Jaraaf 7 pts (-2), Ex Génération Foot 7 pts (-2), 11e Stade Mbour 7 pts (-3), 12e Niarry Tally 6 pts (-1), 13e CNEPS 6 pts (-2), 14e US Gorée 1 pt (-12).

FIN/INFOSPLUSGABON/SRG/GABON2020

