Entretien téléphonique Macron-Saied sur la conférence de Berlin

Tunis, Tunisie, 20 janvier (Infosplusgabon) - Le président tunisien, Kaïs Saied, a reçu, dimanche soir, un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron qui l’a informé des discussions qui ont lieu lors de la conférence de Berlin sur la Libye et des conclusions auxquelles elle a abouti.

Selon un communiqué publié ce lundi par la présidence tunisienne, le chef de l’Etat français a fait part au président Saied de sa compréhension de la non participation de la Tunisie à ces assises.

Tunis a décliné une invitation qui lui a été adressée tardivement, alors qu’elle se considérait comme étant en première ligne des pays concernés par la crise libyenne, rappelle-t-on.

L’entretien Macron-Saied a également porté sur la nécessité de la participation de la Tunisie à toute initiative à venir, ajoute le communiqué.

Le président tunisien a rappelé, dans ce contexte, l’initiative qu’il avait menée récemment en réunissant à Tunis un certain nombre de représentants de tribus et de la société civile libyenne à l’effet de parvenir à une solution libyo-libyenne de la crise.

Kaïs Saied a fait remarquer que la Tunisie était le pays le plus touché par la situation qui prévaut en Libye et qu’elle subissait, plus que tout autre pays, l’impact de cette guerre au niveau sécuritaire et sur tous les autres plans.

Par ailleurs, le président Macron a réitéré par la même occasion son invitation au président Saied à effectuer une visite en France.

De son côté, le chef de l’Etat tunisien a adressé une invitation à son homologue français à visiter la Tunisie.

