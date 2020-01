Gabon : Le président angolais Joao Manuel Goncalves Lourenco en visite de travail au Gabon

17 Janvier 2020

Politique-Gabon/Angola-Visite du président angolais

Libreville, Gabon, 17 janvier (Infosplusgabon) - Le président angolais Joao Manuel Goncalves Lourenco effectue ce jeudi une visite de travail et d’amitié de 24 heures, a annoncé à Libreville, le service du protocole de la présidence de la République.

Le numéro Un angolais sera reçu ce jeudi au palais présidentiel par son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba.

Les questions de coopération bilatérale et multisectorielles seront au menu des entretiens des deux chefs d’Etat.

Le Gabon et l’Angola entretiennent des relations diplomatiques depuis 1970 et les ambassades du Gabon avait été ouverte à Luanda en 1977 et celle de l’Angola à Libreville en 1981.

Rappelons que l’ancien président Omar Bongo Ondimba avait joué un rôle important pour le retour de la paix en Angola après 27 ans de guerre civile.

L’Angola est le 2e producteur de pétrole en Afrique sub-saharienne, souligne-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/OLM/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon