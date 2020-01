La Guinée équatoriale présente sa stratégie d'investissement pour l’Asie avant le Forum mondial de l'énergie du Conseil de l'Atlantique

10 Janvier 2020

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 10 janvier (Infosplusgabon) - Le ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale, Gabriel Mbaga Obiang Lima a décrit la stratégie pour les investissements venant d’Asie à la suite de discussions de haut niveau avec la société d'État pétrolière et gazière Petro Vietnam et d'autres sociétés asiatiques basées aux Émirats arabes unis.

Cette annonce intervient avant le Forum mondial de l'énergie du Conseil de l'Atlantique à Abu Dhabi.

Lors de la réunion, le ministre Mbanga Obiang Lima a déclaré que « les investissements dans l'énergie en Guinée équatoriale ne devaient pas être centrés uniquement sur ceux provenant de Chine. Il s'est engagé à visiter le pays d'Asie du Sud-Est ainsi que d'autres pays voisins dans le cadre de la campagne d'investissement actuelle ».

« La Guinée équatoriale a noué des relations fructueuses avec plusieurs pays asiatiques. Notre approche est celle de la diversification avec nos partenaires d'investissement. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les entreprises privées et publiques intéressées en Guinée équatoriale. L'Afrique et l'Asie ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre en ce qui concerne le développement du secteur du pétrole et du gaz et de l'énergie », a déclaré le ministre.

« La Guinée équatoriale est particulièrement inspirée par la réussite de Singapour et voit beaucoup de potentiel pour se positionner en tant que centre de commerce, de fabrication et d'investissement en Afrique de l'Ouest et du Centre de la même manière que Singapour s'est positionnée en Asie. », a-t-il poursuivi. ( Distribué par APO Group pour African Energy Chamber).

