Bénin : Construction prochaine d’un musée de l’épopée des amazones et des rois du Danxomè

10 Janvier 2020

Cotonou, Bénin, 10 janvier (Infosplusgabon) - Le Bénin a décidé de la construction du musée de l’épopée des amazones et des rois du Danxomè sur la Cour des amazones à Abomey, a-t-on appris, ce vendredi, de sources proches du ministère de la Culture et du Tourisme.

Le projet de construction du musée de l’épopée des amazones et des rois du Danxomè sur la Cour des amazones à Abomey et celui de réhabilitation du site palatial environnant qui sera exécuté dans la même période contribuera, indique-t-on, au renforcement de l’offre touristique du Bénin à travers la mise à disposition d’une infrastructure attractive qui rappelle et magnifie une période glorieuse de ce royaume.

Les travaux de modernisation du musée visent à en faire une porte d’entrée prisée du site des palais royaux d’Abomey. Quant à ceux autour du périmètre palatial environnant, ils concernent les anciens palais de fonction des rois Béhanzin, Glèlè, Ghézo et Agoli-Agbo (Anciens rois du Danxomè), souligne-t-on.

Les amazones, rappelle-t-on, sont des femmes guerrières qui, pendant l’invasion étrangère, ont vaillamment défendu le royaume du Danxomè (un des plus grands royaumes pré-coloniaux et qui a donné le nom Dahomey à l’actuelle République du Bénin).

