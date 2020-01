Coupe CAF/Quatrième journée : le Djoliba reçoit dimanche à Bamako le Horoya de Conakry

10 Janvier 2020

Bamako, Mali, 10 janvier (Infosplusgabon) - Le Djoliba va affronter, dimanche au stade du 26 mars de Bamako, l'équipe guinéenne du Horoya, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poule de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), a-t-on appris, vendredi, de source sportive.

Au match aller à Conakry disputé lors de la troisième journée de la phase de poule de cette compétition, le Djoliba s'est incliné 1 but à 0 face au Horoya.

Le capitaine du Djoliba, Seydou Diallo, absent lors des deuxième et troisième journées pour cause de blessure, assure être prêt et affiche sa confiance pour la suite des événements.

"On a oublié la défaite du match aller. On se prépare bien pour ce match retour. Maintenant, on sait comment l’équipe joue et on va travailler dans ce sens, car c’est un match important pour nous. Si on arrive à gagner ici, on fera un grand pas vers la qualification", a déclaré, jeudi, le défenseur du Djoliba, devant la presse sportive malienne.

