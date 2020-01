389 millions d’euros de l'UE au Maroc pour soutenir des programmes de développement

10 Janvier 2020

Bruxelles, Belgique, 10 janvier (Infosplusgabon) - L’Union européenne a annoncé jeudi dans un communiqué l'adoption d'un nouveau programme de développement en faveur du Maroc, doté d’une enveloppe de 389 millions d’euros pour financer les reformes, le développement inclusif et la gestion des frontières.

Selon ce communiqué, 289 millions d’euros seront financés par l’enveloppe bilatérale de coopération destinée aux réformes et au développement inclusif du Maroc.

Les projets financés par ces crédits visent à améliorer l’accès des catégories vulnérables, notamment les populations rurales et les victimes de la précarité sociale, ainsi que les migrants, à l’éducation et à la formation professionnelle; ils aideront aussi le secteur de la santé à améliorer les soins et l’accès aux médicaments.

En outre, cette aide financière permettra une meilleure performance de l’administration publique pour améliorer la transparence et l’efficacité des prestations des agents de l’Etat et fournir un appui renforcé aux droits de l’homme et un appui institutionnel au Parlement marocain.

Le solde de cette enveloppe globale, soit 101,7 millions d’euros, est destiné à un appui budgétaire en soutien à la gestion des frontières aussi bien terrestres que maritimes, de même que le contrôle dans les aéroports, en aidant le Maroc à moderniser ses moyens, y compris le recours à de nouvelles technologies par l’échange de bonnes pratiques avec FRONTEX et EUROPOL.

Ce projet comprend des programmes de formation liés au respect des droits de l’homme, à la protection des migrants vulnérables, ainsi que la sensibilisation des jeunes et de leurs familles aux risques de la migration clandestine.

