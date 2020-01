Le maréchal Haftar salue l'initiative de Poutine et d'Erdogan appelant à un cessez-le-feu en Libye

10 Janvier 2020

Tripoli, Libye, 10 janvier (Infosplusgabon) - Le Commandement général de l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, salue "l'initiative du président russe, Vladimir Poutine, visant à ramener la paix en Libye", a déclaré son porte-parole, le général de division Ahmed al-Mesmari, dans un enregistrement vidéo publié jeudi soir.

Réagissant à la proposition des présidents russe, Vladimir Poutine, et turc, Recep Tayyip Erdogan, aux parties de la crise en Libye pour observer un cessez-le-feu à partir du dimanche 12 janvier, le général al-Mesmari a affirmé qu'il s'agit "du but et de l'objectif des forces armées".

Il a souligné la poursuite "des efforts des forces armées dans leur guerre contre les groupes terroristes classés par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, qui prouvent par l'expérience qu'il n'y a aucun moyen d'établir un Etat civil si ce n'est en les éliminant complètement".

"Ces groupes se sont emparés de la capitale, Tripoli, et reçoivent le soutien de certains pays et gouvernements qui leur fournissent du matériel militaire, des munitions et diverses armes, ainsi que des drones. En outre, ces pays et ces gouvernements qui soutiennent des groupes terroristes à Tripoli transportent un grand nombre de terroristes de partout dans le monde pour lutter contre les forces armées et le peuple libyens", a-t-il ajouté.

Pour le général Ahmed al-Mesmari, "parvenir à la stabilité et à la sécurité et répondre aux exigences de la démocratisation et de la reprise du processus politique et convenir d'un cadre national pour une répartition équitable de la richesse des Libyens sans exclusion, ni marginalisation, nous amène à dire que le démantèlement et le désarmement des milices sont devenus des demandes nationale et internationale".

Selon lui, "ces demandes conduisent à la mise en place de dispositifs de sécurité dans la capitale garantissant un paysage de sécurité dans lequel on peut parler d'un processus politique efficace, qui mène à la formation d'un gouvernement qui a la volonté et la capacité de mettre en œuvre ses décisions dans toutes les régions du pays".

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont lancé mercredi à Istanbul un appel conjoint aux parties au conflit libyen à "annoncer une trêve la nuit de samedi au dimanche 12 janvier prochain", soulignant l'importance de "la participation de toutes les parties et pays concernés par le dossier libyen aux efforts déployés pour résoudre cette crise".

Ils ont convenu de confier aux ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays la poursuite des contacts dans les prochains jours avec toutes les parties pour mobiliser le soutien à un cessez-le-feu en Libye à partir du 12 janvier.

Le Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale s'est félicité de l'invitation turco-russe et a affirmé qu'il acceptait "tout appel sérieux à reprendre le processus politique et à éliminer le spectre de la guerre, comme le stipule l'accord politique libyen, et à soutenir la tenue de la conférence de Berlin sous les auspices des Nations unies".

Il a fait part de son attachement "à mettre fin au bain de sang et à préserver l'intégrité et l'unité nationales, ainsi que l'adoption d'une solution politique pour mettre fin à la crise".

Mais, il a souligné en même temps que "la guerre menée par notre armée nationale et nos braves révolutionnaires aujourd'hui est une guerre imposée par l'agresseur et les pays qui le soutiennent pour renverser le processus démocratique".

Le Représentant spécial du Secrétaire général et hef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), Ghassan Salamé, a salué les récents appels au cessez-le-feu lancés en Libye par un certain nombre de pays et d'organisations internationales et régionales, le plus récent étant l'appel conjoint lancé par les présidents turc et russe.

M. Salamé a appelé toutes les parties internationales et locales à "répondre à ces appels et à suspendre immédiatement les opérations militaires dans toute la Libye pour épargner davantage d'effusion de sang au pays".

