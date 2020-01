Le PM soudanais visite une zone tenue par les rebelles

10 Janvier 2020

Khartoum, Soudan, 10 janvier (Infosplusgabon) - Le Premier ministre soudanais, Dr Abdallah Hamdouk, a quitté jeudi Khartoum pour Kauda, une zone de forte rébellion, où aucun haut responsable soudanais n'a mis les pieds depuis plus d'une décennie.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa campagne pour la paix au Soudan.

‘’C'est une avancée importante dans le processus de paix", a déclaré jeudi, le ministre soudanais de l'Information et de la Culture et porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Salih, à l'agence de presse officielle SUNA.

Kauda, une ville isolée située dans une zone montagneuse à environ 800 km au sud-ouest de Khartoum, a été sous le contrôle du mouvement rebelle de libération du Soudan - Armée (SPLA) de 1989 jusqu'à ce que l'accord de paix soit conclu en 2005.

Lorsque le Soudan du Sud a fait sécession en 2011, la région du Sud-Kordufan s'est à nouveau rebellée et a maintenu toute la présence gouvernementale hors de ses périphéries. De 2011 à 2020, aucun responsable n'a pu y mettre les pieds.

Hamdouk a déclaré qu'il voulait souligner l'engagement de son gouvernement à réaliser la paix dans le pays et à exprimer sa solidarité avec les populations des zones touchées par la guerre

"Avec ce voyage dans une ville symbolique comme Kauda, je veux dire à nos concitoyens dans tous les coins du pays qu'ils ne sont pas oubliés. Et bien qu'ils aient pu être hors de vue, ils n'ont jamais quitté notre cœur et notre esprit", a écrit, jeudi, le Premier ministre sur Tweeter.

M. Hamdouk, accompagné d'un ministre de haut rang et de dirigeants de la révolution populaire qui a renversé le régime d'Omar Bashir (1989-2019), a déclaré qu'en se rendant à Kauda, il voulait dire à tous les Soudanais des zones de conflit qui ont été systématiquement marginalisés pendant des décennies, que son gouvernement est déterminé à apporter la paix et à prendre des mesures aussi audacieuses dans le processus visant à parvenir à une paix globale et inclusive au Soudan.

Le gouvernement de Hamdouk a élaboré un programme prioritaire en 10 points juste après son installation en août 2019. La première priorité, qui est également citée dans le document constitutionnel, est de rétablir la paix dans le pays.

Des négociations de paix sont actuellement en cours à Juba, capitale du Soudan du Sud, dans le cadre de ce que l'on appelle un processus de paix à plusieurs volets, impliquant tous les mouvements et groupes qui ont combattu le gouvernement central de Khartoum depuis 1983 et avant. Lors des pourparlers de paix, les deux parties ont déclaré qu'elles n'étaient pas des ennemis mais plutôt deux parties qui se complètent dans la recherche de la paix dans le pays.

La visite du Premier ministre, un geste symbolique, vise à donner une impulsion à ces négociations.

Une ONG soudanaise, le Sudan Democracy First Group, a déclaré que cette "visite historique, qui intervient dans le sillage d'une grande révolution pacifique qui a fait naître le slogan de la liberté, de la paix et de la justice, ouvre la porte à la fin de la guerre et à la guérison du tissu social et à la reconstruction de l'unité nationale entre le peuple du Soudan et à la construction de ponts de paix et de coexistence pacifique".

Il a déclaré que ces mesures courageuses prises par les responsables du gouvernement de transition soudanais et les dirigeants du SPLM méritent d'être inscrites en lettres d'or dans le livre de l'histoire, car elles ouvrent une nouvelle page de l'histoire du Soudan.

Le ministre a déclaré que l'état d'inimitié entre le gouvernement de Khartoum et les mouvements de rébellion était désormais derrière nous. Il a indiqué que le Premier ministre s'y rendait maintenant "sans aucune garantie de protection, sauf celles fournies par le mouvement de rébellion lui-même".

FIN/INFOSPLUSGABON/MPL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon