Côte d'Ivoire : 34 milliards de F CFA de la Chine pour construire et équiper 4 lycées d'excellence et deux professionnels

09 Janvier 2020

Abidjan, Côte d’Ivoire, 9 janvier (Infosplusgabon) - Le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et la société chinoise China Jiangsu International Economic ans Technical Cooperation Group ont signé, mercredi 08 janvier à Abidjan, un mémorandum d'entente pour la construction et l'équipement de 4 lycées d'excellence et deux lycées professionnels pour participer aux efforts du gouvernement ivoirien pour l'éducation et la formation des élèves.

La partie chinoise, représentée par Mme Yé Ning, Directrice générale de la société, va mener l'étude de faisabilité, rechercher le financement et rendre effectif le projet.

Les 4 lycées d'excellence sont estimés à 20 milliards de F CFA et les deux lycées professionnels à 14 milliards de F CFA. Les villes de Bondoukou, San-Pedro, Abengourou et Bouaflé bénéficieront des lycées d'excellence quand Sinfra et Didievi seront dotées d'un lycée professionnel chacun.

La ministre de l'Education nationale de Côte d'Ivoire, présente à cette cérémonie, a évoqué la coopération exemplaire qui existe entre la Côte d'Ivoire et la Chine.

FIN/INFOSPLUSGABON/SRG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon