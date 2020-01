Le gouvernement burkinabè adopte un plan de riposte à une éventuelle épidémie de méningite en 2020

09 Janvier 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 9 janvier (Infosplusgabon) - Le gouvernement burkinabé a adopté un plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite, pour le compte de l’année 2020, a-t-on appris, jeudi, de source officielle à Ouagadougou.

Evalué à plus de 03 milliards de FCFA, ce plan vise à réduire la morbidité et la mortalité dues à la méningite au Burkina Faso en 2020, selon le rapport du Conseil des ministres qui souligne qu’il permettra, entre autres, le renforcement de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, le pré-positionnement des médicaments réactifs et consommables, la constitution d’un stock en vaccins et en consommables.

Ce plan permettra également la prise en charge gratuite et précoce des cas selon les protocoles révisés, la vaccination réactive de masse gratuite en cas d’épidémie et le renforcement de la communication envers la population.

Le Conseil a instruit le ministre en charge du dossier de prendre les dispositions idoines en vue de la mise œuvre efficace de ce plan, puisque c’est en période sèche et pendant l’harmattan que cette maladie sévit au Burkina Faso.

En 2019, l’épidémie de méningite avait fait une centaine de décès sur 1335 cas recensés, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/MKL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon