Le Conseil présidentiel et l'ONU saluent la proposition russo-turque d'un cessez-le-feu en Libye

09 Janvier 2020

Tripoli, Libye, 9 janvier (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale, le Haut Conseil d'Etat, Assemblée consultative et la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) ont salué la proposition des présidents russe, Vladimir Poutine, et turc, Recep Trayyip Erdogan, de proclamer un cessez-le feu en Libye à partir du 12 janvier, assurant soutenir cette mesure de nature à favoriser la reprise du processus politique dans ce pays d'Afrique du Nord en proie à l'escalade militaire.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le Conseil présidentiel a salué les "efforts russo-turcs pour trouver une solution à la crise en Libye", à la suite de la réunion du président turc, Recep Tayyip Erdogan, avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à Istanbul.

Le Conseil a affirmé son soutien permanent à "tout appel sérieux à reprendre le processus politique et à éliminer le spectre de la guerre conformément aux dispositions de l'Accord politique libyen, et à soutenir la tenue de la Conférence de Berlin sous les auspices des Nations unies", ainsi que son intérêt pour arrêter les effusions de sang et préserver l'intégrité de l'unité nationale et l'adoption d'une solution politique pour mettre fin à la crise.

Dans son communiqué, le Conseil présidentiel a également souligné en même temps que "la guerre que notre armée nationale et nos vaillants révolutionnaires mènent aujourd'hui est une guerre imposée par l'agresseur et les pays qui le soutiennent pour renverser le processus démocratique", soulignant "sa capacité à contrer l'agression barbare et à la repousser, en défense des vies, biens, espoirs et aspirations du peuple libyen dans l'édification d'un État civil démocratique".

On rappelle que le maréchal Khalifa haftar a lancé le 4 avril denier une offensive militaire pour prendre le contrôle de Tripoli et de toute la région de l'Ouest et de renverser le Gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj et reconnu par la communauté internationale.

Le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, s'est entretenu, mercredi soir, à Bruxelles, avec le président de la Commission de l'Union européenne, Charles Michel, et le Haut représentant de la politique des affaires étrangères de l'Union, Joseph Borrell, de la manière de mettre fin à la guerre de Tripoli et de reprendre le processus politique.

Pour sa part, le Haut Conseil d'État a salué la proposition émise dans la déclaration publiée à l'issue de la réunion des présidents turc et russe à Istanbul concernant la crise libyenne, appelant les parties de la crise à "annoncer une trêve à partir de la nuit samedi soir à dimanche ".

Il a également fait part de son appréciation de "tous les efforts déployés par des amis" pour trouver des solutions paisibles à la crise en Libye.

Dans un communiqué publié mercredi, le Haut Conseil a exprimé son soutien à "toute initiative qui épargnera le sang des Libyens et arrêtera la guerre", à condition "qu'elle ne représente aucune menace pour l'armée libyenne et les forces soutenant le Gouvernement d'union".

Le Conseil d'Etat a souligné que tout appel au dialogue à la suite de cette déclaration doit être "engagé conformément à ce qui est stipulé dans l'Accord politique".

Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan ont, lors de leur réunion à Istanbul, appelé les parties à la crise libyenne à "annoncer une trêve à partir de la nuit de samedi soir à dimanche" et ont souligné l'importance de la participation de toutes les parties et pays concernés par le dossier libyen aux efforts pour résoudre cette crise".

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a confirmé l'accord entre MM. Poutine et Erdogan de charger les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays de poursuivre les contacts dans les prochains jours avec toutes les parties pour mobiliser le soutien à un cessez-le-feu en Libye à partir du 12 janvier.

Le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) et chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Ghassan Salamé, s'est félicite des récents appels à un cessez-le-feu en Libye de la part d'un certain nombre de pays et d'organisations internationales et régionales, dont la plus récente est l'appel conjoint lancé mercredi par les présidents turc et russe.

"Le RSSG Salamé exhorte les parties internationales et libyennes à répondre positivement à ces appels et à cesser immédiatement toutes les opérations militaires à travers la Libye pour épargner davantage d'effusions de sang au pays et apporter des secours à son peuple qui souffre des malheurs de cette guerre", a précisé un communiqué publié par la MANUL.

Le Représentant spécial encourage "la communauté internationale, en particulier les pays concernés par la crise libyenne, à saisir l'élan actuel et à faire avancer le processus de Berlin afin de parvenir à un consensus international.

Le succès du Processus de Berlin garantira un cadre international pour fournir un soutien et une protection au processus intra-libyen à trois volets, lancé par la MANUL et visant à faire face à la crise libyenne sous tous ses aspects, économique et financier, militaire et sécuritaire, et politique".

La Conférence internationale de Berlin sur la Libye vise à décréter un cessez-le-feu, arrêter le flux des armes et des ingérences étrangères et à la reprise du processus politique dans ce pays de l'Afrique du Nord.

FIN/INFOSPLUSGABON/MKL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon