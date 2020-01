20 projets « Ville durable en Afrique » retenus pour la préparation du Sommet Afrique-France de juin à Bordeaux

09 Janvier 2020

Paris, France, 9 janvier (Infosplusgabon) - Le ministère français des Affaires étrangères a retenu 20 projets suite à l’appel à projets lancé en 2019 en soutien aux projets de coopération décentralisée s’inscrivant dans la thématique « Ville durable en Afrique » dans le cadre du Sommet Afrique-France prévu en juin 2020 à Bordeaux.

L’objectif est d’accompagner la préparation du Sommet Afrique-France qui est lui-même consacré à la ville et aux territoires durables, et d’encourager les collectivités territoriales à mettre en place des coopérations franco-africaines dans ce domaine pour favoriser le partage d’expérience et la réciprocité des échanges, a indiqué, jeudi, le Quai d’Orsay.

Cet appel à Projet « Ville durable en Afrique » a permis en décembre 2018 de retenir 10 projets lauréats portés par une diversité de collectivités territoriales françaises (régions, métropoles, villes) en partenariat avec 6 pays africains (Burkina Faso, Madagascar, Cameroun, Bénin, Mali, Tunisie).

La prolongation de l’appel à projets jusqu’à fin octobre a permis d’y ajouter 10 nouveaux projets lauréats, en partenariat avec 9 pays africains (Algérie, Côte d’Ivoire, Maroc, Tchad, Sénégal, Guinée, Mauritanie, Ghana, Rwanda).

Le comité de sélection a retenu ces 20 projets pour un co-financement total du ministère français des Affaires étrangères de 1 539 975 € et le budget total des projets lauréats s’élève à 5 430 334 €.

Les principales orientations des dossiers ont été l’accès aux services essentiels, notamment ceux de l’eau et de l’assainissement et du traitement des déchets (valorisation des déchets ménagers), et promotion d’une meilleure gestion des ressources locales, grâce à l’économie circulaire.

Parmi les orientations figurent également la formation et le renforcement des compétences des acteurs locaux grâce à la capitalisation et l’échange de bonnes pratiques (appui à la mise en place d’intercommunalités, gestion des zones portuaires, mise en place d’un éco-quartier…) et aussi la sensibilisation et la participation citoyenne dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques urbaines.

