Ulisses Correia e Silva encore candidat à la tête du parti au pouvoir au Cap-Vert

09 Janvier 2020

Praia, Cap-Vert, 9 janvier (Infosplusgabon) - Le Premier ministre capverdien, Ulisses Correia e Silva, a déposé officiellement, mercredi, encore une fois, sa candidature au poste de président du Mouvement pour la démocratie (MpD), parti au pouvoir au Cap-Vert, lors des élections internes et des délégués à la XIIe Convention nationale de sa formation politique, a-t-on appris de bonne source.

Lors du dépôt officiel de sa candidature, le représentant national, Fernando Elísio Freire a souligné que cette candidature "présente une motion stratégique pour un Cap-Vert positif, développé qui consolide son engagement envers notre pays".

" Dans cette motion stratégique, il fait une très forte allusion à un Cap-Vert global, résistant et ouvert sur le monde, qui est en train de changer. Les réformes portent leurs fruits et nous devons continuer dans cette voie", a-t-il indiqué.

Fernando Elísio Freire, actuel ministre de la Présidence du Conseil des ministres, prévoit le vote massif des militants du MpD, puisque, selon lui, " les militants sont engagés et appelés à participer à cette grande célébration de la démocratie de notre parti ".

"Tout le MpD est mobilisé autour de la direction de José Ulisses Correia e Silva, et je crois que ce sera une liste unique. Mais le processus a été transparent et ouvert. Tous les militants ont eu des occasions de s'exprimer", a-t-il dit.

En ce qui concerne l’absence d’autres candidatures, au sein de l’actuelle direction du MpD, Fernando Elísio Freire a dit que tous les militants sont satisfaits et engagés avec ce leadership, un leadership qui, selon lui, amène le Cap-Vert à des niveaux élevés de développement.

"C'est ce leadership qui permet à notre pays d'être de plus en plus inclusif. Ce leadership permet au Cap-Vert de changer d'attitude et de faire face au monde", a-t-il ajouté.

Selon le président du Bureau d'appui au processus électoral, Mário Fernandes, les élections internes du parti sont prévues pour le 9 février prochain.

La date limite de dépôt des candidatures était le mercredi 8 janvier, et jusqu'à présent il n'y a qu'un seul candidat, a-t-il révélé.

Le Congrès national du MpD, qui élira la nouvelle direction du parti qui gouverne le Cap-Vert depuis 2016, est prévu pour les 6, 7 et 8 mars, selon le responsable.

FIN/INFOSPLUSGABON/MKL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon