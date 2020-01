L'Afrique de l'Ouest et le Sahel en proie à "une violence terroriste sans précédent", selon l'envoyé de l'ONU

09 Janvier 2020

New York, Etats-Unis, 9 janvier (Infosplusgabon) - Le chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWAS) a informé, mercredi, le Conseil de sécurité sur la situation dans la région, secouée par un niveau de violence terroriste "sans précédent".

"La région a connu une recrudescence dévastatrice des attaques terroristes contre des cibles civiles et militaires", a déclaré Dr Mohamed Ibn Chambas au Conseil à l'occasion de sa première réunion officielle de l'année.

"Les conséquences humanitaires sont alarmantes", a-t-il dit, dans un communiqué des Nations Unies.

En présentant son dernier rapport, Dr Chambas a dit que les attaques incessantes "ont ébranlé la confiance du public dans les pays de la région".

L'envoyé de l'ONU a noté que le nombre de victimes d'attaques terroristes a été multiplié par cinq depuis 2016 au Burkina Faso, au Mali et au Niger, avec plus de 4 000 décès dus à cette violence signalés en 2019, contre 770 décès en 2016.

"Plus important encore", a-t-il dit, "la cible géographique des attaques terroristes s'est déplacée vers l'Est, du Mali vers le Burkina Faso, et menace de plus en plus les Etats côtiers d'Afrique de l'Ouest".

Le nombre de personnes tuées au Burkina Faso est passé d'environ 80 en 2016 à plus de 1 800 en 2019.

Le nombre de personnes déplacées a décuplé pour atteindre environ un demi-million, en plus des 25 000 personnes qui ont trouvé refuge dans d'autres pays.

Dr Chambas a expliqué que les "attaques terroristes sont aussi souvent des efforts délibérés de la part d'extrémistes violents" pour capturer des armes et se livrer à l'exploitation minière illégale.

Il a noté que les gouvernements, les acteurs locaux, les organisations régionales et la communauté internationale se sont mobilisés à travers l'Afrique de l'Ouest et le Sahel pour répondre au terrorisme et à l'extrémisme violent.

Le 21 décembre, le Sommet des chefs d'Etat de la CEDEAO "a adopté le plan d'action 2020-2024 pour éradiquer le terrorisme dans la sous-région", a-t-il dit.

M. Chambas a rappelé que plusieurs pays de la région, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Niger, se préparaient à des élections au cours des mois prochains.

Les griefs non réglés, les processus de réconciliation nationale inachevés et les sentiments de manipulation des institutions et des processus comportent des risques de tensions et de manifestations de violence politique", a prévenu l'envoyé de l'ONU.

Dans les mois à venir, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel continuera de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes nationales et les partenaires régionaux pour promouvoir le consensus et la participation de tous aux élections qui seront organisées dans la région.

"Alors que le mandat de l'UNOWAS a été renouvelé, nous comptons sur le soutien total et continu du Conseil", a conclu le Représentant spécial.

