Maurice : Construction d’un hôpital moderne pour fournir des services de qualité

09 Janvier 2020

Port Louis, Maurice, 9 janvier (Infosplusgabon) - Maurice a débuté, jeudi, la construction d'un hôpital moderne d’une capacité de 800 lits à Constance, dans l'Est de l'île, qui coûtera environ 6 milliards de roupies, ont indiqué des sources officielles dans la capitale mauricienne.

Selon le ministre de la Santé et du Mieux-être, le Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal, le projet est situé sur un terrain de 25 ha et «est conforme à la vision du gouvernement d'améliorer et de fournir en permanence des services de santé de qualité à la population».

Le projet abritera également le premier hôpital universitaire de Maurice et le plus moderne de l'Océan Indien, selon le ministre.

«Ce sera un hôpital de standard international avec tous les services. Il sera équipé de toutes les technologies et ce sera l'établissement le plus moderne de l'Océan Indien. Il comprendra 800 lits et tous les services nécessaires, y compris l'orthopédie, l'ophtalmologie, la dermatologie, la pédiatrie, l'oto-rhino-laryngologie et la gynécologie, entre autres ", a-t-il déclaré.

Un bloc d'enseignement pouvant accueillir 100 étudiants sera construit dans la deuxième phase du projet.

FIN/INFOSPLUSGABON/OKL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon