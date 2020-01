Gabon : Le secrétaire d’Etat français auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères reçu au palais présidentiel

09 Janvier 2020

Gabon-Politique/France-Coopération

LIBREVILLE, 9 janvier (Infosplusgabon) - Le service de la communication de la présidence de la République a annoncé ce jeudi la visite à Libreville du Secrétaire d’Etat français auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-François Lemoyne, qui s’entretiendra avec le Président Ali Bongo Ondimba, au palais présidentiel, dans la journée.

Il est ainsi le premier membre du gouvernement français à séjourner en terre gabonaise depuis l’élection présidentielle de août 2016.

A l’issue de cette élection, des troubles s'en sont suivi et les relations entre la France et le Gabon s’étaient tendues.

Avec la reprise en décembre du dialogue -- suspendue depuis 3 ans-- avec l’Union européenne, les relations avec la France semblent se raffermir, souligne-t-on.

Selon la présidence de la République, il est question d’explorer les voies et moyens pour renforcer la coopération bilatérale, l’amitié entre la France et le Gabon datant de plusieurs années.

D’autres aspects de la coopération économique et de la lutte contre les changements climatiques seront au menu de la visite du ministre français qui s’entretiendra, notamment, avec le ministre gabonais des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilie-By-Nze et celui de l’Economie et des Finances, Jean-Marie Ogandaga.

Sur le plan des échanges commerciaux, souligne la Direction du Trésor public français, les exportations françaises vers le Gabon se sont légèrement contractées au cours du 1er semestre 2019. Les ventes de la France vers le Gabon ont atteint 218 millions d’euros, soit une baisse de 2,3 pour cent par rapport à l’année 2018 pour la même période.

M. Lemoyne mettra à profit son séjour au Gabon pour poser la première pierre de la future nouvelle ambassade de France au Gabon, rapporte-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon