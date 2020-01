Gabon : Les membres du gouvernement attendus au pied au mur

03 Janvier 2020

Gabon-Politique-Performance gouvernementale

Libreville, Gabon, 3 janvier (Infosplusgabon) - Le président Ali Bongo Ondimba attend des membres du gouvernement des résultats impératifs et immédiats, a rapporté la presse gabonaise ce lundi à Libreville, faisant référence au discours à la nation lu le 31 décembre au soir.

« Les membres du gouvernement doivent impérativement changer de paradigme et obtenir des résultats concrets et immédiats », avait réclamé le numéro un gabonais qui revient aux affaires après une éclipse de plusieurs mois pour des raisons de santé.

Affirmant la fermeté de ses propos, le chef de l’Etat a ajouté : « c’est tout le sens profond que je donne à l’action publique : écouter et prendre en considération les aspirations légitimes de nos compatriotes, qui sont en réalité des choses simples ».

En effet, a-t-il poursuivi, « la satisfaction des besoins primaires des Gabonais doit demeurer la ligne directrice de l’action gouvernementale ».

« Le gouvernement serait-il dos au mur ? », s’interroge le quotidien l’Union.

Après l’arrestation de quatre de ses ministres visés dans une affaire de détournement de l’argent public, et non des moindres, le Premier ministre se trouve sous pression et devra imprimer des résultats s’il souhaite conserver la confiance du chef de l’Etat mais également celle des députés devant lesquels il avait récemment défendu sa politique générale.

