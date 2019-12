Ghasssan Salamé déplore l'aggravation des ingérences étrangères en Libye

30 Décembre 2019

Tripoli, Libye, 30 décembre (Infosplusgabon) - Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, s'est déclaré préoccupé par l'aggravation de l'ingérence étrangère dans la région, regrettant la violation de l'embargo sur les armes qui ne se limite plus aux seuls "acteurs régionaux", mais que des membres du Conseil de sécurité y ont été associés.

L'offensive militaire lancée la 4 avril dernier par le maréchal Khalifa Haftar, chef de l'Armée nationale le libyenne basée à l'Est pour prendre le contrôle de Tripoli et renverser le gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj, siégeant dans la capitale libyenne et reconnu a par la Communauté internationale , a intensifié des ingérences étrangères attisant le conflit.

Répondant à une question sur les menaces du Président Tayyip Recep Erdogan d'intervenir militairement pour soutenir le président du Conseil présidentiel en tant que réaction à une arrivée de mercenaires russes dans la guerre de la capitale, l'envoyé de l'ONU en Libye a, dans une interview accordée au journal français Le Monde, publiée lundi, attiré l'attention sur l'escalade militaire en Libye sur la base de plusieurs développements.

Il a énuméré le procès-verbal de l'accord militaire et naval signé à Ankara le 27 novembre entre le gouvernement d'union nationale et la Turquie, qui a été suivi par les déclarations des autorités concernant l'envoi de forces turques en Libye, assurant: "Cette affaire reflète le ferme soutien de la Turquie au Conseil présidentiel".

D'autre part, Ghassan Salamé a déclaré qu'il existe "de nombreux pays qui soutiennent les efforts militaires du maréchal Khalifa dans la périphérie de Tripoli et ont commencé en particulier avec des drones et récemment, nous avons été témoins d'une activité de vol non libyenne et son activité semblait plus intense".

L'envoyé de l'ONU a souligné les activités des mercenaires qui soutiennent les deux côtés des camps de la guerre, disant que "des mercenaires de plusieurs nationalités - y compris les Russes - viennent soutenir les forces de Haftar à Tripoli. Il y a également des rapports de groupes parlant en arabe, peut-être de Syrie" qui, selon M. Salamé, seraient déployés pour soutenir le gouvernement d'union nationale, en plus de l'arrivée de plusieurs avions de Syrie à l'aéroport de Benghazi sans clarifier la nature de ce que ces avions transportent .

Dans son explication de l'incapacité du Conseil de sécurité à imposer l'embargo sur les armes à la Libye, M. Salamé a précisé qu'"il y a non seulement des acteurs régionaux qui violent cette interdiction, mais aussi des membres du Conseil de sécurité".

L'envoyé de l'ONU a déclaré qu'il était déçu que les dernières semaines aient été marquées par une aggravation de l'ingérence extérieure après neuf mois de combats à Tripoli, soulignant: "Nous n'avons toujours qu'une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu".

La Conférence internationale de Berlin qui regroupera les grandes puissances membres du Conseil de sécurité et des pays impliqués dans la crise libyenne, vise à faire adopter un cessez-le-feu en vue de favoriser la reprise du processus politique en prélude à un accord entre les Libyens.

Parmi les autres objectifs de cette rencontre, l'arrêt du flux des armes qui alimente le conflit actuel autour de Tripoli à travers le raffermissement de l'embargo et la restriction des ingérences des pays étrangers.

