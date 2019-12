Prolongation de l’état d’urgence en Tunisie

30 Décembre 2019

Tunis, Tunisie, 30 décembre (Infosplusgabon) - Le président tunisien Kaïs Saied a décidé de prolonger l’état d’urgence, d’un mois à compter du 1er janvier jusqu’au 30 du même mois, a annoncé, lundi, un communiqué de la Présidence tunisienne.

Le communiqué laconique ne précise pas si la décision a été prise après consultation du chef du gouvernement et du président du parlement, comme l’exige la Constitution.

Les observateurs attribuent cette prolongation à la mobilisation des forces armées et de la sécurité à l’occasion du Nouvel an et surtout à la situation tendue qui prévaut en Libye voisine où des combats opposent les clans du chef du gouvernement d’union nationale Fayez Sarraj et du chef autoproclamé de l’armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar.

L’état d’urgence en Tunisie a été continuellement prolongé depuis le 24 novembre 2015 à la suite de l’attaque terroriste qui a ciblé un bus de la garde présidentielle dans la capitale, faisant 13 morts et 16 blessés.

