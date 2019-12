Mauritanie: l'élection d'un nouveau président, fait saillant de l'année 2019

30 Décembre 2019

Nouakchott, Mauritanie, 30 décembre (Infosplusgabon) - Le fait politique marquant de l’année 2019 en Mauritanie a été l’organisation d’une élection présidentielle à l’issue de laquelle Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, général à la retraite et ancien ministre de la Défense, a été élu dès le premier tour avec plus de 52% des suffrages, selon les résultats proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI- et confirmés par le Conseil Constitutionnel, malgré la contestation et les recours formulés par les quatre (4) candidats se réclamant de l’opposition, sur un total de six prétendants.

Ces résultats ont suscité la colère de la rue, avec des manifestations dans certaines localités de la région du fleuve Sénégal, à Nouakchott et dans les cités minières et ouvrières du Nord (Nouadhibou et Zouerate).

Les autorités ont procédé à de nombreuses arrestations, touchant les cadres et militants de la Coalition Vivre Ensemble (CVE-mouvance négro africaine), qui a soutenu la candidature de Kane Hamidou Baba.

Le président élu, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, a été investi le 01 août 2019, en présence de plusieurs chefs d’états d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Gambie, Guinée, Mali, Niger, Burkina Faso) et du Tchad (membre du G5 Sahel aux côtés du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger).

Ghazouani a pris le relai de Mohamed ould Abdel Aziz, un autre général à la retraite. Les deux hommes sont amis depuis une quarantaine d’années.

Le chef de l’Etat sortant était arrivé au pouvoir à la faveur d’un putsch, le 06 août 2008. Il a été élu président de la République le 18 juillet 2009 et réélu le 21 juin 2014.

Des dispositions intangibles de la constitution mauritanienne limitent à deux (2) le nombre de mandats du président de la République.

Fin novembre, une crise pour le contrôle de l’Union Pour la République (UPR-parti principal de la majorité, fort plus de plus de 100 députés sur les 150 élus à l’Assemblée nationale) a éclaté entre le Président Mohamed Cheikh ould Ghazouani et son prédécesseur.

Celle-ci a connu son épilogue avec l’organisation d’un congrès extraordinaire dont les assises ont été clôturées dimanche soir, débouchant sur la prise des commandes de l’UPR par les partisans du nouveau président de la République.

