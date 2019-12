Plus de 117.000 inscrits à l’issue de l’enrôlement partiel des candidats électeurs de 2020 au Burundi

30 Décembre 2019

Bujumbura, Burundi, 30 décembre (Infosplusgabon) – Plus de 117.000 candidats électeurs se sont faits inscrire au terme de l’enrôlement partiel des Burundais en âge de voter qui n’avaient pas pu se faire enrôler, simultanément au référendum constitutionnel de 2018 et aux élections générales de 2020, a annoncé, lundi, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Pierre Claver Kazihise.

Une double opération d’affichage des listes électorales pour vérification d’éventuelles erreurs de saisie et de rattrapage, pour les candidats électeurs non inscrits, avait été lancée le 9 décembre dernier dans les 3.807 centres et bureaux prévus à cet effet.

Selon le président de la CENI, quelque 26.000 cas d’erreurs de saisie ont été également corrigées et 60.000 dossiers de demande de transferts des candidats électeurs vers des centres et bureaux de vote de leur choix ont été encore traités.

Les nouveaux inscrits sont principalement d’anciens réfugiés de la crise politique, suite aux précédentes élections controversées et émaillées de violences de 2015 au Burundi.

Les jeunes ayant entre-temps atteint l’âge requis de 18 ans pour voter ou encore les personnes qui étaient empêchées pour diverses raisons ont également eu l’occasion de se faire enrôler.

Plus de cinq millions d'électeurs étaient déjà dans le fichier de la CENI, soit près de la moitié des 11 millions de Burundais, selon M. Kazihise.

Dans le calendrier de la CENI, le premier scrutin présidentiel sera couplé aux législatives et aux municipales, le même jour, le 20 mai 2020.

L’élection des sénateurs, quant à elle, interviendra le 20 juillet, celle des conseils de collines et de quartiers, les plus petites entités administratives du pays, le 24 août.

Le scrutin présidentiel a déjà enregistré trois candidatures. Ils'agit de Mme Fidélité Nibigira, de l’Alliance pour la Paix, la Démocratie et la Réconciliation (APDR), Léonce Ngendakumana, de l’aile majoritaire du Front pour la Démocratie au Burundi (Sahwanya-FRODEBU/FRODEBU originel) et de Kefa Nibizi, du FRODEBU-Nyakuri/FRODEBU véritable). Tous les trois candidats sont issus de l’opposition extraparlementaire.

Le chef de l’Etat sortant, Pierre Nkurunziza, de son côté, a déjà annoncé publiquement qu’il ne se représentera pas en 2020 pour un quatrième mandat, sans toutefois désigner de candidat pour le moment connu à sa succession, au sein du parti présidentiel.

En 2015, la candidature jugée "inconstitutionnelle" du président sortant avait déclenché un mouvement insurrectionnel, jusque dans son propre camp.

Le coût des prochaines élections générales tourne autour de 40 millions de dollars américains, "déjà réunis", sur fonds propres de l’Etat et des contributions citoyennes, selon les autorités du pays.

