Zambie : Le président zambien limoge le secrétaire permanent du ministère de l'Information

Le président zambien Edgar Lungu a licencié Chanda Kasolo, secrétaire permanent du ministère de l'Information et des Services de radiodiffusion.

Un communiqué rendu public ce lundi par l'assistant spécial du président pour la presse et les relations publiques, Isaas Chimpampe, annonce que le Président Lungu a décidé de mettre fin au contrat de M. Kasolo, ce, avec effet immédiat.

M. Kasolo a été limogé quelques heures après une interview radio-télévisée de dimanche soir relative à la directive du président de réduire les salaires des fonctionnaires.

La semaine dernière, le Président Lungu avait annoncé une réduction de son salaire et de ceux de son gouvernement de 15 à 20%. Le président avait également ordonné au secrétaire général du gouvernement, Simon Miti, d'appliquer ladite directive à tous les autres hauts responsables du gouvernement et aux fonctionnaires non syndiqués, y compris aux responsables des entreprises parapubliques.

Mais M. Kasolo a déclaré dimanche dans son interview, que même si le Président Lungu a décidé de réduire son salaire de 20%, la décision est volontaire pour les hauts fonctionnaires et les chefs des entreprises parapubliques parce que les fonctionnaires sont employés sur la base de contrats qui ne peuvent être modifiés.

