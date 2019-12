Le Gabon et la RDC signent un protocole pour préserver l'environnement

21 Décembre 2019

Environnement-Gabon/RDC-Mémorandum

LIBREVILLE, 21 décembre (Infosplusgabon) - Le ministre gabonais des Eaux et Forêts, de la mer, de l’environnement, chargé du plan climat, Lee White et son homologue de la République démocratique du Congo (RDC) en charge de l’environnement et du développement durable, Maitre Claude Nyamugabo Bazibuhe, ont signé à Libreville un mémorandum d’entente entre les deux pays pour la protection de la biodiversité.

Le protocole d’accord est destiné à renforcer la coopération bilatérale entre le Gabon et la RDC, dans les domaines de l’environnement et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, mais également la gestion de la filière bois.

Notons que le Gabon dispose d’une large expérience dans le domaine de l’environnement et du renforcement des capacités des guides forestiers, notamment.

FIN/INFOSPLUSGABON/OOK/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon