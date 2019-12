Gabon : Libreville accueille le IXe Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC

16 Décembre 2019

Gabon-Politique-CEEAC-Sommet des chefs d’Etat

LIBREVILLE, 16 décembre (Infosplusgabon) – La capitale gabonaise, Libreville, va abriter mercredi, la 9e Session extraordinaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) , a annoncé ce lundi la présidence de la République gabonaise.

Cette rencontre régionale qui portera sur la réforme institutionnelle de la CEEAC avec notamment l’examen et l’adoption des projets de textes relatifs au cadre organique de cette institution, a été initiée par le président Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEEAC, souligne un communiqué officiel.

Le communiqué précise en outre que « le chef de l’Etat gabonais « avait reçu de ses pairs, mandat de conduire la réforme institutionnelle de la CEEAC lors du 16e Sommet Ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui s’est tenu en mai 2015, à N’Djamena, au Tchad ».

La CEEAC a été créée le 18 Octobre 1983 par les membres de l'UDEAC, Sao Tomé et Principe et les membres de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL créé en 1976 par la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda).

Aujourd’hui, les pays membres sont : Angola, Burundi, Cameroun, République du Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée équatoriale Guinée équatoriale, Tchad, Sao Tomé-et-Principe.

