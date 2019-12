Gabon : La FIFA souhaite la reprise du championnat de football de première division

14 Décembre 2019

Sport-Gabon/Football-FIFA

LIBREVILLE, 14 décembre (Infosplusgabon) - Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA) Gianni Infantino, en visite au Gabon, s’est entretenu avec le président Ali Bongo Ondimba et a souhaité la reprise rapide du championnat de football de 1ère division.

La visite de M. Infantino s’inscrit, selon la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Gabon et la Fifa.

Au cours de ses échanges, M. Infantino a confié que « ça ne sert à rien que l’on ait des bâtiments et des terrains si, après, on ne joue pas. Il appartient aux dirigeants aussi bien au niveau sportif que politique, de se mobiliser pour organiser et donner au peuple gabonais un vrai championnat, car il le mérite ».

En tournée africaine depuis le 23 novembre, le patron de la Fifa a discuté des projets relatifs à la relance du football africain et notamment, la professionnalisation des arbitres et le financement à hauteur de un milliard d’euros par la Fifa de la construction des stades de haut standing dans tous les pays africains sans oublier la création d’une Ligue africaine des clubs.

