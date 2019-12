Gabon : Le gouvernement prône rupture et éthique et envoie ses principaux ministres en garde à vue

14 Décembre 2019

LIBREVILLE, 14 décembre (Infosplusgabon) – La semaine écoulée a été marquée au Gabon par une série d’arrestation de hauts cadres de l’administration dont 4 ministres importants parmi lesquels l’ancien directeur de cabinet du président de la République, Brice Laccruche Alihanga.

Ce dernier avait été nommé en novembre ministre chargé du Suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable. Profitant visiblement de l’absence prolongée du président Ali Bongo Ondimba pour des raisons de santé, M. Laccruche Alihanga était devenu l’homme incontournable dans l’échiquier politique gabonais.

Sur une note de campagne électorale, courant août et septembre derniers, l’ancien directeur de cabinet du chef de l’Etat, Brice Laccruche Alihanga, avait entrepris une tournée à travers tout le pays, au nom du Chef de l’Etat. Un déplacement qui s’apparentait à un positionnement de dauphin du président Ali Bongo Ondimba, fort affaibli et dont les pouvoirs avaient, semble-t-il été usurpés.

M. Laccruche Alihanga avait été arrêté mardi dans le cadre d’une vaste opération anti-corruption. Onze de ses proches, entendus durant leur audience à la Cour criminelle spéciale (CCS), avaient été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville.

Entre mercredi et jeudi, ont été placés en détention préventive pour « détournement de fonds publics » ou « complicité de détournement de fonds publics » Brice Laccruche Alihanga, Noël Mboumba, Jean-Fidèle Otandault, Roger Owono Mba, désormais respectivement anciens ministre chargé du Suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable, ministre du Pétrole, ministre du Budget et des Comptes publics, et ministre de l’Economie et des Finances.

Selon un communiqué officiel largement diffusé ce vendredi à Libreville, le Conseil des ministres de jeudi, autour de la nouvelle équipe gouvernementale, a inscrit l’action du gouvernement « autour des valeurs de rupture, d’éthique, de loyauté, de responsabilité et d’efficacité ».

Rappelons que le ministre de l’Economie et des Finances, Roger Owono Mba, 60 ans,--limogé lundi pour cause de détournement de fonds, de corruption et de blanchiment de grande envergure--, avait été interpellé, mercredi et placé en garde à vue à la Direction générale des Recherches (DGR).

Owono Mba est le 4e ministre arrêté dans le cadre de l’opération anti-corruption dénommé « Scorpion ».

