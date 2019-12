Résultat partiel du championnat de football de 1ère division du Rwanda

04 Décembre 2019

Kigali, Rwanda, 4 décembre (Infosplusgabon) - Voici un résultat de la 12ème journée du championnat de football de 1ère division du Rwanda jouée mardi:

Gicumbi FC 1 - 1 APR FC

Programme de mercredi:

SC Kiyovu vs Marines FC

Mukura VS vs AS Muhanga

Rayon Sports FC vs Police FC

Heroes FC vs Gasogi United

Musanze FC vs AS Kigali

Sunrise FC vs Bugesera FC

Espoir FC vs Etincelles FC

