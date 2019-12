Un nombre record de personnes aura besoin d'aide dans le monde en 2020, selon l'ONU

04 Décembre 2019

Genève, Suisse, 4 décembre (Infosplusgabon) - Un nombre record de 168 millions de personnes à travers le monde aura besoin en 2020 d'aide humanitaire et de protection, conséquence des crises qui secouent plus de 50 pays, a révélé le patron des secours d'urgence des Nations unies, dans un appel lancé pour réunir près de 29 milliards de dollars d'aide humanitaire auprès des donateurs.

Les conflits prolongés, les phénomènes climatiques extrêmes, les épidémies, ont augmenté le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire de 22 millions depuis l'année dernière, a déclaré Marck Lowcock aux journalistes à Genève, à l'occasion du lancement du Rapport sur la situation humanitaire mondiale (GHO) 2020.

"En 2020, près de 168 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire et de protection, soit une personne sur 45 sur cette planète. C'est le chiffre le plus élevé depuis des décennies", a-t-il noté, dans un communiqué de l'ONU.

Une autre tendance préoccupante concerne les conflits armés qui "mutilent et tuent un nombre record d'enfants", a expliqué M. Lowcock.

"Plus de 12.000 en fait ont été mutilés ou tués dans les conflits en 2018, et 2019 a été pire", a-t-il souligné.

En outre, les filles et les femmes sont davantage exposées aux violences sexuelles et aux violences basées sur le genre que par le passé, et une personne sur cinq vivant dans une zone de conflit a un problème de santé mentale", a-t-il indiqué.

Dans un appel lancé aux donateurs, le Coordinateur des secours de l'ONU a dit que l'ONU et ses organisations partenaires, dont la Croix-Rouge et d'autres organisations non gouvernementales "chercheront à aider 109 millions de personnes parmi les plus vulnérables".

