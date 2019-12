Gabon : Le chinois CNOOC obtient deux contrats pétroliers

02 Décembre 2019

LIBREVILLE, 2 décembre (Infosplusgabon) – La compagnie pétrolière chinoise CNOOC envisage d’investir 30 millions de dollars américains pour la recherche d’hydrocarbures dans le bassin sédimentaire gabonais, a -t-on appris de source officielle.

A cette occasion, le ministre des Mines, du Pétrole, des Hydrocarbures et du gaz, Noël Mboumba, et son collègue de l’Economie, Roger Owono Mba, ont signé avec le représentant de la société chinoise CNOOC Africa Holding Ltd, deux avenants aux contrats d’exploration et de partage de production (CEPP) de deux blocks pour produire du gaz et du pétrole.

Les zones d’explorations concernent une superficie de 13649,60 km2, situés au large des côtes de Port-Gentil, dans le sous bassin sud du domaine pétrolier offshore profond et ultra profond.

La signature de ce CEPP est l’aboutissement de trois années de négociation entre l’Etat gabonais et la société chinoise, rappelle-t-on.

