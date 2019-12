Le Gabon et l’UE restaurent leur coopération

02 Décembre 2019

LIBREVILLE, 2 décembre (Infosplusgabon) – Le Gabon et l’Union Européenne (UE) ont renoué leur coopération après que la partie gabonaise eut suspendu unilatéralement celle-ci le 17 septembre 2017 plus d’un an après une élection présidentielle contestée.

Le Gabon avait estimé que l’UE n’avait pas respecté la souveraineté du petit pays pétrolier d’Afrique centrale.

La reprise du dialogue met fin à une brouille et par la même occasion favorise le retour à la normales de leurs relations réciproques.

La décision des deux parties d’engager un dialogue plutôt régulier est l’aboutissement d’intenses échanges tout le long de la semaine écoulée. L’objectif est de renforcer la coopération bilatérale.

Les discussions entre le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Billie-By-Nze et l’ambassadrice, chef de la délégation de l’Union Européenne, Mme Rosario Bento Pais avaient porté sur les droits de l’Homme, la gouvernance démocratique et les élections.

Rappelons qu’à ce propos, les violences électorales de 2016, les détentions irrégulières en milieu carcéral et la liberté d’expression, ont été les thèmes polémiques entre les deux parties.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIY/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon