.Gabon : Tribulations chez Canal Box : Le client est loin d’un service de proximité

28 Novembre 2019

Gabon-Divers-Internet- Une commerciale de Canal Box floue un client



LIBREVILLE, 28 novembre (Infosplusgabon) - De la pure intox ! Et de la publicité mensongère ! Votre branchement Canal Box en 48 ou service 72 heures. Vous aurez tout entendu. « Premium, le meilleur et le plus puissant de l’internet en fibre optique » ou encore : Start « Entrez dans l’univers de la fibre optique » Internet haut débit illimité. Vous vous déplacez au Casino Mbolo sur ce qui s’apparente à un accueil Canal Box pour une mise en scène de géolocalisation mais en fait c’est le début d’un cycle d’incompréhensions et d'une mise en scène pour ne pas être à la hauteur de vous fournir un soit disant de qualité. Alors fermez Boutique !!!!

Le règlement avec un reçu à l’appui a été réalisé après rendez-vous le mercredi 27 novembre à l’entrée du supermarché Casino Mbolo en fin de matinée avec pour interlocutrice une certaine Laura Soumanky. Non seulement les techniciens de Canal Box qu’elle représente ne sont pas en mesure de vous indiquer une date approximative de branchement, mais en plus sans votre avis, l’on vous propose par écrit sur votre reçu, sans que vous ayez été avisé, des « moyens de réabonnement » pour Airtel Money ou des boutiques Canal.

La Box Canal vous est vendue avant qu’une étude de faisabilité de branchement soit réalisé sur le terrain. Etrange !

Cela s’apparente à de la publicité mensongère alors que l’installation est soit disant offerte et écrite dans les dépliants disséminés ici et là à travers la ville. Par la suite, l'on vous annonce que vous devriez payer un supplément pour un raccordement par câble avec pour explication, après règlement, qu’au-delà d’une certaine distance du point de connexion ( ou de livraison), vous devriez débourser un peu plus.

Une disposition que la commerciale n’a pas évoqué lors du règlement de l’abonnement mais qu'elle vous notifie le lendemain par téléphone, et ce, ...... après 19 heures..

Il serait souhaitable qu’avant d’encaisser les sous de la clientèle et de leur vendre la box, que les services Canal Box s’assurent dans un premier temps que le branchement est réalisable dans votre quartier et que l'on vous notifie d'éventuelles complications.

« Tout a l’air simple », mais en fait la procédure couve bien de surprises et des mensonges grossiers consécutifs....

Au final, même s’il est annoncé que le branchement est gratuit, vous aurez à débourser une somme supplémentaire outre le prix du matériel de base : 30 000 F CFA pour la box et le prix de l’abonnement de 25 000 F CFA.

Cette procédure biaisée s’apparente à une arnaque qui ne dit pas son nom et un client averti en vaut deux.





Exigez le remboursement de la part de Canal Box pour les opérations d’abus de confiance et de manque de lisibilité dans les procédures d’abonnement à l'internet au Gabon et qui sont le fait de commerciaux fantaisistes et pas recommandables. !!!!

Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions.





