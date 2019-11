Tournoi des équipes U20 d'Afrique du Nord : Egypte - Maroc (2-0)

26 Novembre 2019

Tunis, Tunisie, 26 novembre (Infosplusgabon) - L'Égypte a battu le Maroc sur la marque de (2-0) en match comptant pour la deuxième journée du tournoi des équipes U20 de l’Union Nord-africaine de football (UNAF), joué lundi au stade de Kram de Tunis.

L'Égypte a ouvert le score à la 55ème minute par Ibrahim Adel Ali avant que son partenaire Arabi Badr Mokhtar n'aggrave la marque à la 63ème minute.

L'Algérie avait, lors du match d'ouverture, battu le Burkina Faso, invité hors région, sur la marque de (2-1), signale-t-on.

Le tournoi se joue sous forme de mini-championnat de cinq journées dont le premier au classement sera sacré.

Voici le reste du programme des rencontres : - Mercredi 27 novembre : Egypte - Burkina Faso et Tunisie - Maroc - Vendredi 29 novembre : Algérie - Egypte et Burkina Faso - Tunisie - Dimanche 1er décembre : Maroc - Algérie et Tunisie - Egypte.

