Trois finales de championnat du monde de savate boxe française à Dakar, le 15 décembre prochain

26 Novembre 2019

Dakar, Sénégal, 26 novembre (Infosplusgabon) - La capitale sénégalaise abritera, le 15 décembre prochain et pour la première fois sur le continent africain, trois finales de championnat du monde de savate boxe française.

A l’initiative de la fédération internationale de savate boxe française en partenariat avec les fédérations sénégalaise et malienne, l’événement concernera les catégories des – 60 kg, des 75 kg et des – 80 kg.

Selon le président de la fédération sénégalaise et de la confédération africaine de savate boxe française, Alphousseini Djiba qui s’exprimait ce lundi face à la presse, « un combattant malien, un autre du Maroc, en plus de trois Russes et d’un Français » sont concernés par les combats.

Ce n’est pas tout puisqu’en plus de ces trois finales, « il y aura un tournoi de savate pro » qui mettra aux prises de jeunes combattants amateurs sénégalais et des oppositions entre les actuels meilleurs spécialistes locaux du moment et des adversaires venant de l’étranger.

L’événement comportera également un volet social avec la distribution de fournitures à des enfants démunis et nécessiteux.

En outre un grand hommage sera rendu à l’ancien champion et précurseur en Afrique de savate boxe française, Philippe Basse.

