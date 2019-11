Mauritanie : Célébration du 59ème anniversaire de l'Armée

26 Novembre 2019

Nouakchott, Mauritanie, 26 novembre (Infosplusgabon) - L’état-major général des Armées de Mauritanie à célébré ce lundi, le 59ème anniversaire de la création de l’institution militaire au cours d’une cérémonie organisée en présence du ministre de la Défense, le général Hanana ould Sidi, du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem ould Merzough, et de nombreux responsables civils et militaires, a-t-on appris de sources officielles.

Des cérémonies similaires ont été organisées dans plusieurs régions du pays, selon l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement.

Ainsi, à Nouadhibou, le commandant de la première région militaire, le général de Brigade Ahmed Abdel Wedoud, a souligné que la célébration de cet anniversaire « est un événement qui montre clairement l’importance de l’Armée, garante de l’intégrité du territoire et du respect des institutions publiques, du fait de son rôle dans le maintien de l’ordre, la sécurité et la tranquillité ».

FIN/INFOSPLUSGABON/POL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon