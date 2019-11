Mauritanie : Célébration de la journée contre la violence basée sur le genre

26 Novembre 2019

Nouakchott, Mauritanie, 26 novembre (Infosplusgabon) - La journée mondiale de lutte contre les violences basées sur le genre sous le thème « tous unis, orangez le monde pour dire non aux violences contre les femmes » a été célébrée lundi en Mauritanie à travers plusieurs manifestations officielle et populaires, a-t-on constaté.

Une cérémonie a été organisée au Centre International des Conférences.

Celle-ci a été suivie d’une caravane de sensibilisation et d’un rassemblement populaire ponctué par une prestation musicale organisée dans une école de la commune d’El Mina (banlieue sud-ouest), avec une présence massive des femmes et jeunes filles.

Dans un discours prononcé à l’occasion de la cérémonie de lancement, la ministre des Affaires Sociales, de la Famille et de l’Enfance, Mme Oumou Deffa Kane, a mis en exergue « la démarche du gouvernement visant à éliminer la violence à l’égard des femmes, qui a permis de réaliser de grands progrès dans l’harmonisation de la législation avec la constitution et les normes définies par les conventions internationales ».

Elle a notamment rappelé l’adoption du Code du Statut Personnel (CSP) fixant l’âge du premier mariage à 18 ans en 2001, les différents programmes d’information et de sensibilisation sur la lutte contre les violences infligées aux femmes et aux filles et la prise en compte de la dimension genre dans les projets de développement.

Cependant, malgré quelques progrès, les violences basées sur le genre restent un sujet de vive de préoccupation en Mauritanie. Ainsi, l’ONG Human Rights Watch (HRW), demandait au Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, investi le 01 août 2019, d’accorder la priorité de son mandat à la réduction de ce fléau, dans une déclaration publiée en mi-octobre.

