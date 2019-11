L'absence de consentement doit devenir la norme mondiale pour la définition du viol, selon les experts

26 Novembre 2019

Genève, Suisse, 26 novembre (Infosplusgabon) - A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, des experts des Nations unies et des experts régionaux en matière de violence contre les femmes et les droits des femmes ont appelé tous les Etats à combler l'écart entre les lois internationales et nationales sur le viol et la violence sexuelle.

"Ces dernières années, à travers des campagnes telles que #MeToo, #TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore et d'autres, les voix des victimes de viol, en temps de guerre comme en temps de paix, ont mis en lumière cette question et ont atteint un sommet qui ne peut plus être réduit au silence ou ignoré", ont déclaré les experts dans un communiqué.

"Alors que nous nous tournons vers l'avenir, et afin de faire face à l'impact effrayant que le viol et la violence sexuelle contre les femmes ont sur les droits humains des femmes, des mesures urgentes doivent être prises par les États, mais aussi par les acteurs non étatiques, les organisations internationales et les mécanismes de surveillance indépendants, les organisations de la société civile et les mouvements pour les droits des femmes", ont précisé les experts.

"Nous devons nous efforcer de prévenir et de combattre le viol et la violence sexuelle, de combattre les stéréotypes sexistes et les attitudes et comportements négatifs qui sous-tendent et perpétuent cette violence, et de soutenir les femmes qui sont prêtes à prendre la parole et à leur offrir réparation", ont-ils indiqué.

Les experts ont déclaré que le viol était l'un des crimes les moins signalés, et même lorsqu'il est signalé, il est rarement poursuivi. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment les stéréotypes sexistes, ainsi qu'aux systèmes de justice pénale qui définissent le viol comme un recours à la force. Ce sont là les principaux obstacles au changement nécessaire.

"La persistance de viols et de violences sexuelles généralisés et systématiques contre les femmes et les filles, même dans les États qui ont proclamé la tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes, montre que la violence sexuelle est profondément enracinée dans nos sociétés encore essentiellement patriarcales", ont déclaré les experts.

"Le pouvoir et le contrôle continuent de créer un environnement social dans lequel cette violence est normalisée et les stéréotypes sexistes sur le rôle des femmes dans la société minent et dévalorisent les femmes", ont-ils ajouté.

"Ces facteurs contribuent à la tolérance inacceptable du viol, y compris au sein des systèmes de justice pénale, ce qui entraîne souvent l'impunité des auteurs. En outre, les systèmes de justice pénale qui adoptent des définitions du viol fondées sur la force exigent souvent la preuve que l'auteur a utilisé la contrainte et que la victime n'a pas riposté. C'est donc à la femme qu'il incombe de prouver qu'elle a résisté. Si elle n'est pas en mesure de le faire, l'auteur de l'infraction sera libéré et la victime sera stigmatisée".

