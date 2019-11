Un dialogue des associations des sociétés africaines sur la ZLECAf démarre mardi à Addis-Abeba

26 Novembre 2019

Addis-Abeba, Ethiopie, 26 novembre (Infosplusgabon) - Un dialogue stratégique des associations des sociétés africaines sur l’opérationnalisation de l’accord sur la Zone de libre-échange continental africaine (ZLECA) s’ouvre mardi à Addis-Abeba, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Convoqué par la Commission de l’Union africaine (CUA) et la Coalition pour le dialogue sur l’Afrique (CoDA), l’objectif principal du "dialogue stratégique des associations des sociétés africaines sur la réalisation de la zone de libre-échange continental" consiste à fédérer les organisations d’affaires, les grands opérateurs économiques afin de leur faciliter une meilleure compréhension des objectifs, structures, politiques sectorielles et dispositions institutionnelles de la ZLECA, et ainsi appuyer son opérationnalisation afin d’exploiter pleinement les bénéfices de la création d’un marché unique sur le continent.

Le dialogue stratégique permettra aussi d’améliorer la participation du secteur privé à la réalisation de la ZLECA, une meilleure compréhension des actions de la zone dans le contexte de l’intégration régionale africaine et développer les connaissances et l’expertise des organisations du secteur privé, étant donné leur rôle de moteur de la croissance économique de l’Afrique.

La rencontre aidera à bâtir un partenariat effectif entre les gouvernements africains et le secteur privé en vue de l’opérationnalisation de la ZLECA et à accroître la participation des sociétés africaines, les associations d’affaires et les chambres de commerce dans les procédures relatives à la zone.

L’accroissement des actions du secteur privé visant l’opérationnalisation de la ZLECA, notamment par le biais des ratifications et négociations plus rapides, le renforcement de l’esprit de la participation de tous et du dialogue en faveur de l’intégration régionale africaine, particulièrement l’Agenda 2063, sont entre autres objectifs poursuivis par ce dialogue de deux jours.

Près de 70 délégués attendus pour ce dialogue représentent des sociétés africaines, des chambres de commerce, des Communautés économiques régionales, des hauts fonctionnaires du gouvernement, des instituts de recherche, et également de l’Union africaine, CoDA, CEA, BAD, CNUCED, AFREXIMBANK, des Banques régionales pour le développement, notamment la Trade and Development Bank, la BIDC de la CEDEAO, BCEAO, BEAC la SADC Banking Association.

La ZLECA est, rappelle-t-on, entrée en vigueur le 30 mai 2019, soit 30 jours après le dépôt, par le 22ème Etat membre, de son instrument de ratification.

Cinquante-quatre sur les cinquante-cinq Etats membres ont déjà signé cet accord, tandis que vingt-sept ont déposé leurs instruments de ratification.

La réalisation de la ZLECA constitue un autre important jalon sur la voie d’une intégration économique totale du continent, telle que jadis conçue par les pères fondateurs de l’Unité africaine, et par la suite, réaffirmée à travers le Plan d’action de Lagos de 1979, la signature du Traité portant création de la Communauté économique africaine en 1991, et la création de l’Union africaine en 2002, rappelle-t-on.

