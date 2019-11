Qatar Airways ouvre une ligne vers le Botswana pour stimuler le tourisme

14 Novembre 2019

Gaborone, Botswana, 14 novembre (Infosplusgabon) - Qatar Airways va ouvrir une ligne directe vers le Botswana, ce qui stimulera le secteur du tourisme dans ce pays.

Cette annonce a été faite lors d'une session de présentation de la destination Botswana qui s’est déroulée, mercredi, en marge du salon Hospitality Qatar 2019 au Doha Exhibition and Convention Centre (DECC).

Le transporteur aérien officiel du Qatar commencera ses opérations à Gaborone, la capitale du Botswana, le 15 décembre, renforçant les liens entre les deux pays et attirant les touristes qataris vers diverses destinations de ce pays d'Afrique australe.

«Le nouvel itinéraire offrira des options de connectivité homogènes aux voyageurs internationaux souhaitant se rendre au Botswana. Il fournira également au Botswana un lien direct avec le Qatar », a déclaré Martha Tilahun Paulos, vice-présidente aux affaires commerciales de Qatar Airways.

Selon ce responsable, Qatar Airways sera la première compagnie aérienne du Moyen-Orient à offrir ses services au Botswana.

Les vols seront effectués trois fois par semaine depuis l'aéroport international Hamad au Qatar avec des appareils Airbus A350-900 dotés de 36 sièges en classe affaires et de 247 sièges en classe économique.

Plus de 4.000 options de divertissement, allant des films à succès à la musique et aux jeux, seront disponibles sur ces vols. Les passagers peuvent également rester en contact avec leurs amis et leur famille en utilisant le Wi-Fi à bord, même à 30 000 pieds.

"Nos passagers apprécieront Gaborone pour sa vie citadine vibrante et pour ses options d'exploration de destinations touristiques de ce pays", a ajouté le responsable de Qatar Airways.

Myra Sekgororoane, Directrice générale de l’Organisation du tourisme du Botswana (BTO), a salué l’arrivée de ce service et déclaré qu’il assurera une meilleure connectivité aérienne entre les deux pays en réduisant remarquablement le temps de trajet.

«Actuellement, les passagers doivent compter sur des services à destination de Johannesburg, de Windhoek et du Cap pour se rendre dans les villes du Botswana. Le service aérien de Qatar Airways ramènera le temps de trajet à environ sept heures », a-t-elle déclaré.

La BTO accorde une attention particulière au fait d’attirer les touristes qataris. "Avec son énorme potentiel, le Qatar est notre priorité absolue et nous prenons ensemble toutes les mesures possibles pour attirer ses touristes au Botswana", a ajouté le responsable de la BTO.

