Tanzanie : Six personnes fusillées à mort prés de la frontière avec la Mozambique

14 Novembre 2019

Dar-es-Salaam, Tanzanie, 14 novembre (Infosplusgabon) - Six Tanzaniens auraient été tués et plusieurs autres blessés dans une attaque perpétrée par des assaillants non identifiés, dans un village situé prés de la frontière mozambicaine.

Selon des sources établies dans la région méridionale de Mtwara, cette attaque avait pour cible, le village insulaire de Ngongo, qui se trouve au bord du fleuve Ruvuma qui sépare la Tanzanie et le Mozambique.

"Les assaillants originaires du côté du Mozambique ont rassemblé les villageois avant d'ouvrir le feu sur eux", a déclaré le directeur tanzanien des investigations criminelles (DCI), Robert Boaz, au cours d'une réunion avec les résidents de la localité près du site attaqué, dans le district de Tandahimba.

La région de Mtwara qui se trouve non loin de la frontière commune entre la Tanzanie et le Mozambique est très connue pour des activités djihadistes qui s'y déroulent souvent.

Il y environ deux ans de cela, des djihadistes avaient effectué plusieurs raids au niveau de la province de Cabo Delgado du Mozambique jouxtant la République unie de la Tanzanie, avant de procéder sur place à l'assassinat de 300 civils et causer le déplacement d'une centaine d'autres.



M. Boaz a aussi informé que la Police tanzanienne et les autres organes de Sécurité avaient lancé une véritable chasse à l'homme pour mettre la main sur les suspects.



"Nous sommes en train de faire de notre mieux pour que toutes les personnes impliquées dans ce carnage soient mises aux arrêts et traduites devant la justice," a-t-il promis.



