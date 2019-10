L'ONU condamne les attaques contre le personnel médical en Libye

26 Octobre 2019

Tripoli, Libye, 26 octobre (Infosplusgabon) - La Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) a condamné "fermement" les attaques visant toutes les cibles civiles, dont les établissements de santé et le personnel médical, assurant avoir documenté au moins 58 attaques contre des agents de santé et des établissements de santé en 2019 au 25 octobre.

Dans un communiqué publié vendredi, l'UNSMIL a démenti catégoriquement les rumeurs selon lesquelles elle aurait reçu les coordonnées d’hôpitaux et de dispensaires opérant au sud de Tripoli et les aurait transmises à l’une des parties au conflit.

"L'UNSMIL répète qu'elle n'a reçu aucune coordonnée pour les hôpitaux et les cliniques de campagne et qu'elle n'a donc fourni aucune information", précise le communiqué.

Un groupe armé baptisé Force de soutien de Tripoli, a affirmé que l'UNSMIL est impliquée dans les attaques ciblant les hôpitaux au sud de la capitale, l'accusant d'avoir signalé les positions de ces établissements de santé.

Dans son communiqué, l'UNSMIL a rappelé que "les attaques contre des civils et des infrastructures civiles violent le droit international humanitaire et des droits humains et peuvent constituer des crimes de guerre.

Les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution doivent toujours être pleinement respectés, conformément au droit international des droits de l'homme et au droit humanitaire".

FIN/INFOSPLUSGABON/KLN/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon