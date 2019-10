La Communauté copte soudanaise lance une initiative visant à reconstruire de nombreuses écoles dans le Centre du Soudan

26 Octobre 2019

Khartoum, Soudan, 26 octobre (Infosplusgabon) - La Communauté copte soudanaise a lancé une initiative visant à réhabiliter ou à reconstruire des dizaines d'écoles dans la région du Nil Blanc (Centre), où les pluies et les inondations ont balayé des dizaines d'écoles et en ont détruit d'autres.

La Communauté copte qui, avec d’autres groupes chrétiens, ne représente qu’une infime minorité de moins de 5% de la population soudanaise, ont lancé l’initiative dans la ville de Kosti, au sud de Khartoum, visant à reconstruire et à réhabiliter 103 écoles dans l’État du Nil Blanc.

Selon l'Agence de presse officielle soudanaise SUNA, la Communauté copte a décidé de commencer par la réhabilitation de deux écoles dans la ville de Kosti, qui seront remises mercredi prochain au gouverneur de l'Etat, le général de corps d’armée, Haidar Ali al Tiraifi. Ce serait le coup d'envoi de l'ensemble du projet.

Il y a un mois environ, le même gouverneur avait fait un appel à l'aide lorsque des milliers de familles furent touchées et plus de 300 villages partiellement ou complètement anéantis par les inondations et les pluies diluviennes.

Le gouverneur a également mis en garde contre les épidémies de maladies d'origine hydrique.

Deux mois plus tard, l'Etat a signalé le premier cas de choléra au Centre du Soudan

Le Nil Blanc, une terre basse avec un sol fertile qui supporte une plantation de canne à sucre, est régulièrement sujette aux inondations car il se situe dans une terre plate et basse.

Le gouvernement du Nil Blanc a déclaré en août et septembre, qu'au moins 99 écoles avaient été touchées par les inondations, ce qui signifie que les salles de classe, les murs et les latrines ont été détruits et que plus de 30 écoles ont été complètement rasées.

Hani Faiz Butros, représentant de la Communauté copte, a déclaré vendredi à la radio locale que cette initiative avait pour slogan "Unis dans la patrie de l'amour" et qu'elle mettait en œuvre l'emblème révélée par le soulèvement soudanais qui a renversé Omar Bashir en avril 2019, "nous allons reconstruire la patrie".

Cependant, le coût du projet n’a pas été déclaré, mais au Soudan, on sait que la communauté copte exerce des activités dans les domaines des affaires, du commerce et de l’industrie, en particulier dans les secteurs des produits pharmaceutiques, de l’exportation et de l’importation et du tabac.

Les chrétiens représentaient environ 20% de la population totale du pays, principalement au Soudan du Sud, dans les monts Nouba et à Khartoum. Mais après l'indépendance du Soudan du Sud qui a pris près de deux cinquièmes de la population du pays et environ vingt pour cent de la population, principalement des chrétiens, le nombre de chrétiens au Soudan est passé à environ 5%, y compris les coptes à Khartoum, Kosti, Medani et le reste des dénominations africaines chrétiennes trouvées dans les montagnes Nuba et Omdurman.

Cependant, le mois dernier, la Communauté copte a reçu un élan social, religieux et politique considérable suite à la prestation de serment d’un membre de l'ordre chrétien, Rajaa Nichol Abdul Massih, en tant que membre du Conseil souverain de transition, la présidence collective, la première femme de l'histoire du Soudan à assumer de telles fonctions.

"Nous exhortons tous les Soudanais à participer à la reconstruction et à la restauration de l’amour et de la paix dans notre cher Soudan", a déclaré Butros, cité par la SUNA, vendredi.

FIN/INFOSPLUSGABON/KLN/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon